Москва, , 12:31 — REGNUM Власти Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию, заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР киевские власти закрыли границу с Приднестровьем. Молдавская сторона с апреля препятствует пропуску грузов в ПМР, фактически устроив блокаду.

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