Москва, 1 сентября 2022, 12:31 — REGNUM Власти Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию, заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.
Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР киевские власти закрыли границу с Приднестровьем. Молдавская сторона с апреля препятствует пропуску грузов в ПМР, фактически устроив блокаду.
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