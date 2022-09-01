Москва, 1 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Власти Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию, заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР киевские власти закрыли границу с Приднестровьем. Молдавская сторона с апреля препятствует пропуску грузов в ПМР, фактически устроив блокаду.

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