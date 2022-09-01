Херсон, 1 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Полицейские обнаружили в центре Херсона штаб-квартиру террористической организации, члены которой могли участвовать в диверсионно-разведывательной и подрывной деятельности. Об этом 1 сентября сообщает ГУ МВД Херсонской области в телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Предметы одежды батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отмечается, что квартира в центре города служила штабом боевикам «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из помещения изъяли одежду с символикой организации, самодельные плакаты и трафареты, печатную продукцию с пропагандой идей национальной нетерпимости.

Названная организация является гражданским крылом киевского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: США помогают киевскому режиму планировать атаки на Херсон — CNN