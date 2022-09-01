Более 1,1 тыс. школьников Калмыкии получили адресную помощь
Элиста, 1 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Калмыкии более 1,1 тыс. школьников к 1 сентября получили адресную помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве социального развития, труда и занятости.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Канцелярские товары к школе
«В преддверии нового учебного года в рамках благотворительных акций 1172 школьника республики из 589 семей получили адресную спонсорскую помощь на общую сумму 691 850 рублей», — сказано в сообщении.
Ребятам помогли приобрести канцелярские принадлежности, портфели, одежду и обувь.