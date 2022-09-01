Элиста, 1 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Калмыкии более 1,1 тыс. школьников к 1 сентября получили адресную помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве социального развития, труда и занятости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канцелярские товары к школе

«В преддверии нового учебного года в рамках благотворительных акций 1172 школьника республики из 589 семей получили адресную спонсорскую помощь на общую сумму 691 850 рублей», — сказано в сообщении.

Ребятам помогли приобрести канцелярские принадлежности, портфели, одежду и обувь.