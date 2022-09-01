Якутск, 1 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Ядерное оружие сейчас — это способ сдерживания, а не нападения. На это указал политолог из Якутии Андрей Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя статью журнала Foreign Affairs о том, что появление войск НАТО на территории б. УССР может спровоцировать ядерный конфликт. Эксперт уверен, что стороны заинтересованы скорее договориться, чем применить ядерное оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Ядерного конфликта не будет по одной простой причине — ядерное оружие на сегодняшний день у всех является оружием сдерживания, как у России в ее военной доктрине, так и у США. Есть международные договоры, международные ограничения, связанные с распространением ядерного оружия, поэтому я всецело надеюсь на адекватность и наших лидеров, и мировых. Адекватность вооружённых сил как стран НАТО, так и других государств, я думаю, не доведёт до глобального ядерного конфликта», — отметил Андрей Данилов.

Он напомнил, что подобные эксцессы случались раньше и не заканчивались ядерными столкновениями. Случаев, когда договаривались, если речь шла об использовании ядерного оружия, было много, подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Foreign Affairs, появление войск НАТО на территории б. УССР может спровоцировать ядерный конфликт. Обозреватели Дмитрий Альперович и Сергей Радченко отмечают, что в условиях конфликта между Москвой и Киевом главный приоритет для США и союзников по НАТО — предотвращение любой эскалации, способной привести к прямому столкновению с Россией.