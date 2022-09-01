Ядерного конфликта не будет — эксперт верит в адекватность стран НАТО
Якутск, 1 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Ядерное оружие сейчас — это способ сдерживания, а не нападения. На это указал политолог из Якутии Андрей Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя статью журнала Foreign Affairs о том, что появление войск НАТО на территории б. УССР может спровоцировать ядерный конфликт. Эксперт уверен, что стороны заинтересованы скорее договориться, чем применить ядерное оружие.
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Он напомнил, что подобные эксцессы случались раньше и не заканчивались ядерными столкновениями. Случаев, когда договаривались, если речь шла об использовании ядерного оружия, было много, подчеркнул политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, по информации Foreign Affairs, появление войск НАТО на территории б. УССР может спровоцировать ядерный конфликт. Обозреватели Дмитрий Альперович и Сергей Радченко отмечают, что в условиях конфликта между Москвой и Киевом главный приоритет для США и союзников по НАТО — предотвращение любой эскалации, способной привести к прямому столкновению с Россией.