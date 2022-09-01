Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Смирнова, собственника и руководителя организаций, входящих в состав группы компаний (ГК) «Норманн», обвиняемого в крупном обмане дольщиков. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

По версии следствия, обвиняемый в период с 2014 по 2018 года организовал привлечение денежных средств, предлагая гражданам приобрести квартиры в жилых комплексах «На Заречной» и «Десяткино 2.0», возводимых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом Смирнов не имел намерений и реальной финансовой возможности исполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов.

«Обвиняемый похитил свыше 3 млрд рублей у более 2 тыс. граждан», — указали в прокуратуре, добавив, что для возмещения потерпевшим причиненного ущерба на имущество организаций, а также на имущество фигуранта уголовного дела наложен арест.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Добавим, что в случае, если суд признает обвиняемого виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.