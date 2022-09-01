Ижевск, 1 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Трамвай переехал лежащего на рельсах 44-летнего мужчину в Ижевске. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии Инцидент с трамваем в Ижевске

Это произошло 30 августа в темное время суток. Мужчина лежал на путях около дома №33а в переулке Заводском. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Ардатовском районе Мордовии неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 57-летнего мужчину, который лежал на правой обочине по ходу движения в попутном направлении. После аварии водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

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