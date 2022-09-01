Пермь, 1 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Пермском крае ожидается дождливый сентябрь с температурой воздуха ниже климатической нормы на 0,5˚С-1,5˚С. Об этом сообщает ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Алексей Яковлев Дождь

В регионе прогнозируют количество осадков больше нормы. Долгожданные дожди придут уже 2 сентября. Они могут сопровождаться шквалистым ветром. Напомним, что в июне–июле в регионе была засуха и жара.

Первые заморозки ожидаются в ночь на 6 сентября. Сначала они затронут северную часть региона. В ночь на 7 сентября заморозки вероятны центральных и южных районах.

Во второй декаде месяца погода будет на 1-3˚ ниже климатической нормы. На Прикамье прольются активно дожди. В третьей декаде не исключён приход так называемого «бабьего лета».