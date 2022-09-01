Симферополь, 1 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В два с половиной раза увеличилось число гостей Крымского полуострова, прибывших ж/д транспортом, в 2022 году. Об этом 1 сентября в соцсетях сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Всего за январь–август 2022 года турпоток в Крым составил более 5,26 миллиона туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% — по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза», — уточнил глава региона.

Аксёнов напомнил, что ранее правительством России и крымскими властями были приняты меры по повышению логистической доступности региона — в связи со временным прекращением авиасообщения с полуостровом. Также в ряде отелей Крыма действуют программы лояльности для гостей, что позволило снизить цены и повысить привлекательность отдыха в регионе.

«Впереди — бархатный сезон. Добро пожаловать в Крым!» — обратился к потенциальным туристам глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, за лето 2022 года турпоток в Крым снизился на 19% относительно показателя летнего периода 2021 года, и на 7% — к показателю 2019 года. Ситуация объясняется ограничением на полёты в Крым, которое действует с 24 февраля.