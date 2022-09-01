Посёлок городского типа Поназырево, Костромская область, 1 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Работы по строительству школы в посёлке Якшанга Поназыревского района Костромской области будут завершены к середине октября 2022 года. Об этом газете «Районный вестник» сообщил руководитель подрядной организации, ответственной за объект Дмитрий Колосов.

Газета «Районный вестник» В Якшанге Костромской области завершается пятилетняя история со строительством школы

«Готовность объекта на сегодняшний день составляет 90%, через месяц-полтора все завершим. Коробка здания готова, рабочие заканчивают облицовку фасада. Установлены окна, в стопроцентной готовности система теплоснабжения», — пояснил Колосов.

Строителям осталось проложить внутренние коммуникации, настроить электрику, установить охранную и пожарную сигнализацию, покрасить стены и потолки.

Напомним, строительство школы на 120 учеников взамен деревянного здания в Якшанге начали в 2017 году. На объекте сменилось несколько подрядных организаций, но каждая из них прерывала работы — в одном из случаев строители не смогли оформить проект, в другом — правильно забить сваи и сделать гидроизоляцию. В итоге местные жители начали говорить, что школу здесь никогда не построят, поскольку это место «проклято».

Нынешний подрядчик должен был сдать объект к 1 августа 2021 года. Одной из причин, по которой произошло отставание от сроков, стала нехватка рабочих рук. Для этого на место стройки доставили отряд студентов Шарьинского политехнического техникума. В основном они занимаются отделочными работами.

В самой Якшанге сегодня проживают около 1000 человек, в деревянной школе 1935 года постройки учатся 100 детей. На сайте образовательного учреждения говорится, что здание «переживает не лучшие времена». Его стены укреплены подпорками, в коридорах и учебных кабинетах также установлены усиливающие стойки, чтобы здание не рухнуло.

Строящаяся школа соответствует всем санитарным требованиям — в ней имеется спортзал с санузлами, пищеблок, актовый зал, гардероб, туалет, спальная комната для младших классов. В случае, если подрядчик соблюдёт оговоренные сроки, вторую четверть учебного года местные дети начнут в новом здании.