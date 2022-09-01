Москва, , 12:24 — REGNUM Новый учебный год в России начался с практического применения поправок в законодательство, запрещающих участие иноагентов в просветительской и воспитательной деятельности. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») в интервью порталу «Свободная пресса».

Василий Пискарев Duma.gov.ru

Депутат рассказал о правовых аспектах в образовании, сложившихся после принятия поправок в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Они были одобрены Госдумой в июле 2022 года и утверждены президентом России.

«Да, действительно, мы не допустили иноагентов к просветительской и воспитательной деятельности в отношении несовершеннолетних, равно как и к педагогической в государственных и муниципальных образовательных организациях», — сказал Пискарёв.

Он пояснил, что иноагентам теперь также нельзя производить информационную продукцию для детей. И такое решение принято не случайно — выявлено большое количество информационных материалов, пособий и методичек, изготовленных иностранными агентами, которые имеют очень вредную и опасную для детей сущность. Например, являются пропагандой экстремизма, вовлечения в наркопотребление, искажают историю и насаждают ЛГБТ-ценности.