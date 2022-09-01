Асунсьон, , 12:24 — REGNUM Родственники и врачи, занимающиеся здоровьем бывшего президента Парагвая Фернандо Луго, который 10 августа перенес инсульт, рассматривают возможность его перевода на реабилитацию в Аргентину или на Кубу. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

Личный врач Луго и по совместительству парагвайский сенатор Хорхе Керей заявил, что после окончания необходимых медицинских процедур экс-президенту потребуется период реабилитации.

«Это процедура, которую мы изучали на международном уровне, и семья сама обсуждает и решает, где будет проходить реабилитация. Один из вариантов — Аргентина, другой — Куба, либо же остаться здесь», — сказал Керей в интервью радио Monumental 1080 AM.

По мнению специалиста, состояние здоровья Луго улучшается медленнее, чем хотелось бы, и, хотя он делает успехи, они все еще недостаточны.

Керей отметил, что больше недели назад экс-президент начал открывать глаза и реагировать после того, как его вывели из медикаментозного сна, но он по-прежнему очень мало взаимодействует с окружающим миром.