Чебоксары, 1 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Чебоксарский международный кинофестиваль пройдёт в Чувашии в конце мая 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское кино

Фестиваль кино проводится в республике «в целях повышения роли российского кинематографа, создания благоприятных условий для творческого сотрудничества российских и мировых кинопроизводителей». Власти определились с датой проведения Чебоксарского международного кинофестиваля в 2023 году, который состоится в 16-й раз: он состоится с 26 по 31 мая.

Организация кинопраздника мероприятия возложена на республиканское правительство. Органам местного самоуправления и организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении фестиваля.

Напомним, что XV Чебоксарский международный кинофестиваль прошёл со 2 по 7 июня 2022 года. В конкурсной программе участвовали более 40 фильмов, созданных как российскими, так и зарубежными мастерами. В конкурсе игрового киноа гран-при получил фильм «Ыт» (режиссёры Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов, Россия), среди этнических и региональных фильмов лучшей признана кинокартина «Последний» (режиссёр Фариз Ахмедов, Азербайджан).

Как сообщало ИА REGNUM , впервые первые кинофестиваль прошёл в Чувашии в июне 2008 года, через год решение о его проведении поддержано Министерством культуры России. Участниками фестиваля становились деятели кино из России, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Сербии, Великобритании, Франции, Болгарии, Финляндии, Южной Кореи, Чили, Индии, США, Австралии и других стран.