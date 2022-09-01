Чарикар, Афганистан, , 12:22 — REGNUM В афганской провинции Парван вооружённые грабители убили молодожёна и его отца. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

По данным источников, в уезде Саидхейль грабители напали на дом 19-летнего молодого человека, который только что женился, и убили его и его отца.

После этого злоумышленники забрали все драгоценности и мобильные телефоны этой семьи.

Следует отметить, что с началом правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, по всей стране увеличилось количество уголовных преступлений. Эксперты говорят, что причиной большинства этих противоправных деяний является рост бедности и безработицы.