Энергодар, Бывш. УССР, , 12:22 — REGNUM В связи с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях Украины, дал неутешительный прогноз развития событий. По его словам, одна из целей киевского режима, отправившего десант террористов, заключалась в создании для иностранных обывателей «картинки», демонстрирующей, что это якобы российские войска ведут обстрел миссии МАГАТЭ, которая прибыла в Энергодар. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о вероятном развитии событий в вопросе безопасности станции, он пояснил:

«У меня прогнозы неутешительные. Потому что вы видим, что киевская власть (хунта), зная, что через их территорию едет делегация МАГАТЭ, тут же отправила десант, который преследовал несколько целей. Помимо последней попытки овладеть станцией и встретить участников миссии там, более цинично выглядит такой момент. Когда российские войска этот десант уничтожили, разворачивается картинка, подтверждающая измышления Киева для западных СМИ: «Вот, смотрите, Россия сама обстреливает территорию вокруг Запорожской АЭС». А был десант — не было — никто не разберётся. Если там находятся профессиональные западные фейкомёты, то картинка представляется такой: МАГАТЭ едет со стороны Киева установить правду, а российские вооружённые силы обстреливают Запорожскую АЭС и подъезжающую делегацию МАГАТЭ, то есть, Россия - варвары.

И потом, МАГАТЭ не является структурой, к которой в вопросах безопасности будут прислушиваться. Поэтому ситуация складывается очень печальная. На самом деле, если не дай Бог, с делегацией что-то случится на АЭС, то это все повесят на нас, скажут, дескать, «Запорожскую АЭС контролирует Россия, вот что они творят».

Причем, нормальные люди, способные к анализу, понимают всю дикость происходящего, всю непоследовательность и так далее. Но люди запломбированы в Европе. Поэтому для них пазл складывается именно так, как будто-бы Россия действительно обстреливает территорию Энергодара, МАГАТЭ находится под обстрелом, все ужасно, нужно создавать демилитаризованную зону вокруг станции. А это означит — возвращаемся к требованиям Зеленского о том, чтобы российские вооружённые силы покинули территорию АЗС, кто категорически делать нельзя.

Ну и отдельная история — о составе этой делегации: кто туда прибыл и насколько эти люди компетентны дать непредвзятую оценку ситуации. Но это будет понятно буквально сегодня- завтра».

Как сообщало ИА REGNUM, диверсанты ВСУ в количестве до 60 человек попытались захватить Запорожскую АЭС, когда туда направлялась миссия МАГАТЭ. Российскими военными были приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации.

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