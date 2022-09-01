Петропавловск-Камчатский, , 12:22 — REGNUM Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия») 1 сентября на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», второй этап которого проходит на Камчатке, предложила региону по примеру Москвы разработать собственный климатический план, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Также вице-спикер Госдумы предложила разработать требования к экологической экспертизе. Она подчеркнула, что работа экспертов по вопросам экологии очень ответственна, но никаких требований к ним нет.

«Они должны иметь аккредитацию, а мы, как общество, заинтересованы в том, чтобы эти эксперты никому не подыгрывали», — отметила Ирина Яровая.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме на Камчатке Ирина Яровая также предложила в каждом регионе России на уровне губернаторов создать межведомственные комиссии по вопросам экологии и биологической безопасности.