Петропавловск-Камчатский, 1 сентября 2022, 12:22 — REGNUM Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия») 1 сентября на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», второй этап которого проходит на Камчатке, предложила региону по примеру Москвы разработать собственный климатический план, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Также вице-спикер Госдумы предложила разработать требования к экологической экспертизе. Она подчеркнула, что работа экспертов по вопросам экологии очень ответственна, но никаких требований к ним нет.
«Они должны иметь аккредитацию, а мы, как общество, заинтересованы в том, чтобы эти эксперты никому не подыгрывали», — отметила Ирина Яровая.
Как сообщало ИА REGNUM, на форуме на Камчатке Ирина Яровая также предложила в каждом регионе России на уровне губернаторов создать межведомственные комиссии по вопросам экологии и биологической безопасности.