Таллин, , 12:20 — REGNUM Государственная почтовая компания Эстонии Omniva (бывшая Eesti Post) планирует закрыть нынешней осенью 70 почтовых отделений, то есть 28% от их общего числа. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Отмечается, что после крупнейшей за последнее десятилетие волны сокращений у концерна останется 182 конторы по всей стране. Предприятие надеется за счет этого решения сэкономить порядка 1 млн евро.

Как подчеркивается в сообщении Omniva, клиенты все реже пользуются услугами почтовых контор и отдают предпочтение почтоматам, число которых увеличивается. Кроме того, количество традиционных почтовых отправлений также ежегодно сокращается — люди предпочитают пользоваться электронной почтой и мессенджерами.