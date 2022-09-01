Степанакерт, , 14:19 — REGNUM Азербайджан и Турция и в дальнейшем с помощью вооружённых провокаций будут дестабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

«Лачинский коридор имел важное значение во время первой Карабахской войны, так как связывал Армению и Арцах. Поэтому его можно было оценивать в качестве стратегически важной магистрали. Потеря контроля над коридором привела бы к изоляции Арцаха от Армении. В зоне Лачинского коридора находились населенные пункты: Бердзор (Лачин), Неркин Сус (Сус), Ахавно (Забух), которые на днях были сданы азербайджанской стороне. Там жили люди (после войны 2020 года их стало очень мало), которые сегодня вынуждены покинуть эти земли. Они переехали в разные места, в том числе в Армению. Они не имеют должной поддержки от государства и находятся в достаточно тяжёлом положении», — сказал эксперт.

Политолог напомнил, что согласно трёхсторонним соглашениям между Арменией, Азербайджаном и Россией от 10 ноября 2020 года Лачинский коридор должен был отойти Баку. Альтернативная дорога армянская сторона должна была построить в течение трёх лет. Строительство дороги началось только в августе 2022 года года, и эксперт отметил, что ему не очень понятно затягивание начала такого важного проекта.

Арман Гукасян Новая дорога должна связать Армению и оставшуюся часть Арцаха. Её строительство только началось, а завершение проекта запланировано на 2023 год. Я не думаю, что она будет лучше или хуже прежней Лачинской, но в нынешних условиях это будет целесообразней, учитывая, что азербайджанская сторона постоянно провоцирует ситуацию. Альтернативная Лачинскому коридору дорога протяженностью около 11,8 км начинается от 36-го километра трассы Степанакерт-Бердзор — от перекрестка села Мец Шен. Она будет иметь правовой статус коридора, а ее безопасность будет обеспечиваться российскими миротворцами. Азербайджан построил свой участок новой дороги длиной 21 км в районе Лачина. В связи с этим Баку ускорил процессы посредством провокации в Арцахе, свидетелями которых мы все были, начиная с 1 августа. Я думаю, что власти Армении давно должны были построить альтернативную дорогу, хорошо зная азербайджанский провокационный подход. Многие поспешили обвинить российских миротворцев в том, что они не выполняют своих обязательств. Я хотел бы спросить: кто стабилизирует ситуацию в Арцахе и благодаря кому сейчас нет кровопролития? Иногда мне кажется, что манипуляционные информационные потоки сказываются более сильно на умы людей, нежели здравый смысл.

Политолог отметил, что люди в Армении и Арцахе оценивают последние события крайне негативно, а у многих просто нет никаких ожиданий от действующей власти. По мнению эксперта, ситуация в регионе продолжит ухудшаться, потому что и Турция, и Азербайджан будут заниматься провокациями и дестабилизировать обстановку.

Напомним, что 26 августа Азербайджан взял под свой контроль город Бердзор (Лачин) и сёла Ахавно (Забух) и Неркин Сус (Сус).