Эксперт: Баку и Анкара продолжат обострять обстановку в Нагорном Карабахе
Степанакерт, 1 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Азербайджан и Турция и в дальнейшем с помощью вооружённых провокаций будут дестабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
«Лачинский коридор имел важное значение во время первой Карабахской войны, так как связывал Армению и Арцах. Поэтому его можно было оценивать в качестве стратегически важной магистрали. Потеря контроля над коридором привела бы к изоляции Арцаха от Армении. В зоне Лачинского коридора находились населенные пункты: Бердзор (Лачин), Неркин Сус (Сус), Ахавно (Забух), которые на днях были сданы азербайджанской стороне. Там жили люди (после войны 2020 года их стало очень мало), которые сегодня вынуждены покинуть эти земли. Они переехали в разные места, в том числе в Армению. Они не имеют должной поддержки от государства и находятся в достаточно тяжёлом положении», — сказал эксперт.
Политолог напомнил, что согласно трёхсторонним соглашениям между Арменией, Азербайджаном и Россией от 10 ноября 2020 года Лачинский коридор должен был отойти Баку. Альтернативная дорога армянская сторона должна была построить в течение трёх лет. Строительство дороги началось только в августе 2022 года года, и эксперт отметил, что ему не очень понятно затягивание начала такого важного проекта.
Политолог отметил, что люди в Армении и Арцахе оценивают последние события крайне негативно, а у многих просто нет никаких ожиданий от действующей власти. По мнению эксперта, ситуация в регионе продолжит ухудшаться, потому что и Турция, и Азербайджан будут заниматься провокациями и дестабилизировать обстановку.
Напомним, что 26 августа Азербайджан взял под свой контроль город Бердзор (Лачин) и сёла Ахавно (Забух) и Неркин Сус (Сус).