Джакарта, 1 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Индонезия поддерживает необходимость многостороннего подхода к решению различных глобальных экологических проблем, которые оказывают влияние на различные страны на встрече министров окружающей среды G20, сообщает Antara.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

«Мы все несем ответственность за сохранение экологической многосторонности для ее решения. Экологическая многосторонность — это единственный механизм, с помощью которого все страны, независимо от размера и богатства, находятся в одинаковом положении», — заявила министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбайя делегации государств-членов G20.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 99% индонезийских сотрудников выполняют подземные горные работы в PT Freeport Indonesia.

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