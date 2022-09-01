Москва, , 12:19 — REGNUM Безрассудная и бесславная попытка киевских диверсантов атаковать Запорожскую АЭС лишний раз подтверждает, что киевский режим выбрал для своего выживания террористическую тактику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Нет сомнений, что, если потребуется, он устроит ядерный террор ценой жизни тысяч ни в чем не повинных людей», — возмущен Миронов.

Самое страшное, что ему в этом подыгрывает Запад, который не пытается остановить Зеленского и его неонацистов, хотя мог бы.

«Уверен, главной целью была масштабная провокация: захватить АЭС хотя бы на пару часов и устроить там взрыв (как минимум вывести из строя), с тем, чтобы обвинить в этом Россию. Думаю, медиастратегия в данном случае была проработана гораздо лучше, чем сам захват станции, который благодаря нашим военным удалось предотвратить», — заявил парламентарий.

Зеленский сегодня — это не комик с гранатой, а самый настоящий свихнувшийся фюрер, который тянет руки к атомной бомбе, констатировал парламентарий.

«Он уже взял в заложники граждан [б. УССР] и теперь хочет взять жителей всей Европы, угрожая новым Чернобылем», — отметил депутат Госдумы.

В этой связи Миронов видит два варианта дальнейшего развития событий — быстрый и менее быстрый.

«Первый: Запад прекращает поддержку террористического режима…, убирает своих марионеток и начинает договариваться с Россией по глобальной безопасности. Второй: это делает Российская армия и решает вопросы безопасности без оглядки на Запад. И тогда уже, как говорится, без обид», — заключил он.

Россия надеется на то, что провокации киевского режима вокруг Запорожской АЭС не приведут к катастрофе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ надеется, что провокации Киева на ЗАЭС не приведут к катастрофе