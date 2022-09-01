Москва, 1 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Запад посмел уничтожить две благополучные страны без каких-либо многолетних уговоров и объяснений. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Вы какие интересы защищали в Ираке, Ливии? Там что, ваших соотечественников, соплеменников кто-то обижал? Запрещали английский, французский и немецкий языки? Ничего подобного там не было… Это не потому что я хочу сказать, что они делали и мы делаем. Это принципиально разные вещи», — заявил Лавров.

«Нам нельзя получить справедливую реакцию на наши озабоченности, которые касаются угроз на наших границах, а им можно делать что угодно без всяких уговоров, без всяких многолетних объяснений, когда им пришло в голову, что в Ираке что-то не так или в Ливии что-то не так. Разрушил две благополучные страны, потому что им не нравился, как они это называют, режим — и в Ираке, и в Ливии. Но результат совершенно обратный. Может быть там кто-то и видит демократию, но пока там только разруха, гражданская война и перспективы очень и очень тревожные», — продолжил он.