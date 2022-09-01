Москва, 1 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Германии понимают, что столкновение с Россией приведёт к поражению Берлина и его союзников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

«В бундесвере в первую очередь дооценили свою военную мощь и свои возможности поставок оружия и техники Киеву. Германия даже обмолвилась, что у неё не осталось никакого вооружения для Киева. Это говорит о том, что там понимают, что столкновения с Россией приведут к поражению Германии и её союзников. Поэтому теперь пересматривают свои заявления», — считает эксперт.

Напомним, что коллективный Запад не должен недооценивать военный потенциал России в конфликте на территории бывшей УССР, заявил в интервью Reuters генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн.

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