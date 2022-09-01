Симферополь, 1 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. На 19% снизился туристический поток в Республику Крым в июне–августе 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, и на 7% — относительно лета 2019 года. Об этом 1 сентября написал в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Снижение турпотока, отметил глава региона, связано с временной приостановкой авиасообщения с полуостровом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Летний туристический сезон в Крыму состоялся. За июнь–август текущего года в республике отдохнуло более 4,2 миллиона туристов. Это на 19% ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года. Понятно, что снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты в аэропорт Симферополя, как и в 10 других аэропортов юга и центра России, было введено Росавиацией с 24 февраля. На летний период в Крыму ввели дополнительные поезда.