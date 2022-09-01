Анкара, 1 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Штаб сухопутных войск НАТО удалил со своих аккаунтов в соцсетях поздравление Турции с днем победы над Грецией в Малой Азии в 1922 году после протеста Афин. Об этом 1 сентября сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Так, штаб сухопутных войск НАТО, который размещен в турецком Измире, 30 августа написал в Twitter, что «сегодня 100 лет независимости Турции».

«Мы присоединяемся к нашим турецким союзникам в НАТО и за ее пределами в праздновании их Победы и Дня турецких вооруженных сил», — говорилось в поздравлении.

После этого постоянный представитель Греции при НАТО выразил решительный протест генсекретарю альянса, в результате запись была удалена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Грецию марионеткой США. Он добавил, что Анкара спокойно обойдется без поставок новых американских истребителей, так как сама способна производить любой военный продукт.