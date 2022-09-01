Штаб НАТО удалил из соцсетей поздравления Турции после протестов Греции
Анкара, 1 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Штаб сухопутных войск НАТО удалил со своих аккаунтов в соцсетях поздравление Турции с днем победы над Грецией в Малой Азии в 1922 году после протеста Афин. Об этом 1 сентября сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Так, штаб сухопутных войск НАТО, который размещен в турецком Измире, 30 августа написал в Twitter, что «сегодня 100 лет независимости Турции».
После этого постоянный представитель Греции при НАТО выразил решительный протест генсекретарю альянса, в результате запись была удалена.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Грецию марионеткой США. Он добавил, что Анкара спокойно обойдется без поставок новых американских истребителей, так как сама способна производить любой военный продукт.