Вашингтон, , 12:51 — REGNUM HBO Max продлил мультсериал «Харли Квинн» на четвёртый сезон. Об этом сообщило издание Variety 1 сентября.

Мультсериал «Харли Квинн» Кадр из тизера

По данным источника, шоураннером продолжения станет Сара Питерс, которая ранее исполняла обязанности сценаристки и продюсера проекта. Примечательно, что о продлении шоу стало известно ещё до завершения третьего сезона, финал которого выйдет 15 сентября 2022 года.

Напомним, мультсериал «Харли Квинн» рассказывает о приключениях Харли Квинн и Ядовитого Плюща. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2019 года.

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