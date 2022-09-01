Вашингтон, 1 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. HBO Max продлил мультсериал «Харли Квинн» на четвёртый сезон. Об этом сообщило издание Variety 1 сентября.

Кадр из тизера Мультсериал «Харли Квинн»

По данным источника, шоураннером продолжения станет Сара Питерс, которая ранее исполняла обязанности сценаристки и продюсера проекта. Примечательно, что о продлении шоу стало известно ещё до завершения третьего сезона, финал которого выйдет 15 сентября 2022 года.

Напомним, мультсериал «Харли Квинн» рассказывает о приключениях Харли Квинн и Ядовитого Плюща. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2019 года.