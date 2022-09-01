Кабул, , 12:17 — REGNUM В уезде Дашт Кала в Афганистане девушка свела счёты с жизнью. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Самоубийство Thebluediamondgallery.com

Согласно источникам, ранее девушка по имени Хава поссорилась со своими родными из-за того, что она приняла участие в свадебной церемонии, несмотря на возражения старших. Хаву жестко отругали за неповиновение приказам старейшин семьи.

Следует отметить, что это третий случай самоубийства девушек в провинции Тахар за последние несколько месяцев. Основными причинами таких поступков считаются насилие в семье, убийства чести и принудительные браки.