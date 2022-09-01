Оренбург, , 12:16 — REGNUM

Главврач Оренбургской областной детской клинической больницы Салим Чолоян одкбмедицина56. рф

Главный врач Оренбургской областной клинической детской больницы Салим Чолоян заявил о том, что уходит в отставку. Об увольнении он объявил 1 сентября на последнем заседании с коллегами, сообщает портал orengrad.ru.

Стоит отметить, за долгие годы работы в должности главврача городской детской больницы Оренбурга Чолояну удалось выстроить четкую работу клиники. Он внедрял новшества, чтобы создать удобства и комфорт для юных посетителей и их родителей. После перехода в областную больницу он также делал акцент на современном и комфортном формате для клиентов. Кроме того, он курирует строительство нового здания для клиники.

Салим Чолоян планирует заниматься преподавательской деятельностью в медицинском вузе Санкт-Петербурга и писать научные статьи в специализированные журналы.

Стоит отметить, Салим Чолоян окончил в 1986 году Оренбургский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал с должности врача-невропатолога оренбургской городской больницы №3. В 1989 году занял пост главврача Медико-восстановительного центра ВДФСО профсоюзов. В 1992 году стал замначальника отдела здравоохранения администрации Оренбурга. С 1993 по 2019 годы работал главным врачом детской городской клинической больницы в Оренбурге. Затем перешёл на должность главврача областной детской больницы. Является доктором медицинских наук, член-корреспондентом Российской Академии естественных наук.

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