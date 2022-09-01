Нур-Султан, , 12:15 — REGNUM У президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева есть претензии к работе правительства республики. Об этом он объявил 1 сентября в послании казахстанскому народу.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Надо быть откровенным, в работе правительства вновь и вновь возникают пробелы. Иногда бывает нехватка топлива и сахара. Всё это связано с тем, что правительство очень медлит с принятием конкретных решений и неспособно на смелые шаги», — сказал Токаев.

Он отметил, что в народе растёт недовольство работой правительства. Президент предупредил, что, если ситуация не изменится, то он примет «кадровые решения». Токаев также заявил, что нужно передать часть полномочий правительства министерствам.

Напомним, действующий премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов был назначен Токаевым 11 января 2022 года.

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