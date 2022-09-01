Москва, 1 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в День знаний посетил МГТУ им. Баумана. Он поздравил студентов и преподавателей с Днем знаний, а также оценил ход строительства кампуса мирового уровня.

Пресс-служба Дмитрия Чернышенко Чернышенко в День знаний посетил МГТУ им. Баумана

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В мероприятии приняли участие представители Минобрнауки России, президент МГТУ им. Баумана Анатолий Александров и ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что программа по созданию университетских кампусов мирового уровня является важнейшей для научно-технологического развития России. По поручению президента до 2030 года их будет создано не менее 25. В прошлом году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» было отобрано 8 проектов первой волны. На сегодняшний день 2 из них, включая кампус МГТУ им. Баумана, находятся на этапе строительно-монтажных работ. Техническая готовность московского объекта составляет около 50%.

«Мы видим хорошую динамику работ на строительной площадке кампуса Бауманки. Рассчитываем, что образовательный процесс в новом кампусе начнется уже 1 сентября 2023 года. Объект состоит из жилых и научно-образовательных корпусов и рассчитан на размещение в общежитиях 2 300 студентов. Председатель Правительства Михаил Мишустиндержит на личном контроле ход реализации программы по созданию кампусов. Очень важно завершить все необходимые работы в установленный срок», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что 1 августа завершилась вторая волна отбора проектов кампусов. На нее поступило 39 заявок из 34 регионов. По предварительным расчетам общая стоимость представленных проектов превышает 1 трлн рублей. В начале декабря будут отобраны лучшие из них для федерального софинансирования.

«Строительство нового кампуса очень важно для развития Бауманского университета. Новые учебные корпуса, лаборатории для научных исследований, общежития — объекты, которые позволят выйти на новый уровень качества обучения. В 2023 году планируется сдача Технологического корпуса, Комплекса на Яузе с общежитиями и образовательно-досуговых центром, Центра транспортно-технологических систем и Центра биомедицинских систем и технологий. Ещё 6 зданий будут сданы в 2024 году», — отметил Михаил Гордин.

Во время встречи со студенческим активом университета Дмитрий Чернышенко сообщил: «В этом году 1 сентября обучение в вузах начинаютболее 1,1 млн. первокурсников. А всего в высших учебных заведениях обучаетсясвыше 4,1 млн. студентов. Особой популярностью при поступлении пользовались IT-специальности. Абитуриенты со всей страны подали на них более 1,5 млн. заявлений. В рамках основного этапа приемной кампании по ним закрыты 100% бюджетных мест — это больше 24,5 тысяч».

Особое внимание Дмитрий Чернышенко уделил подготовке инженерных кадров. Он напомнил, что в рамках нового федерального проекта на базе российских вузов создаются передовые инженерные школы (ПИШ), в том числе и в МГТУ им. Баумана.

«До 2030 года на создание и поддержку деятельности передовых инженерных школ из бюджета запланировано выделение более 34млрд руб. и привлечение 60,8 млрд руб. из внебюджетных источников. По новым образовательным программам в магистратуру 30 вузов — участников проекта ПИШ пришли учиться 200 будущих инженеров нового формата. В них преподавателями станут действующие инженеры самых передовых компаний страны. В перспективе до 2024 года будут разработаны 100 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров. Лучшим студентам магистерских программ передовых инженерных школ запланировано выделение 600 грантов для прохождения практики и стажировок в высокотехнологичных компаниях. Будет помощь выпускникам в поиске работы. До 2030 года 40 тыс. выпускников ПИШ придут работать в высокотехнологичные компании и предприятия», — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко посетил НОЦ Функциональные Микро/Наносистемы, который с 2015 года ведет передовые исследования и разработки в области перспективных устройств обработки информации, нанофотоники, биосенсорики, одномолекулярныхсеквенаторов и органов на чипе. В ходе презентации были представлены чипы гибридных процессоров на новых физических принципах, изготовленные в Бауманке.

Вице-премьер также ответил на вопросы молодых людей. Они касались повышенных стипендий за систематическое участие в деятельности, организуемой не только университетом, но и муниципальными, региональными органами власти, а также общественными организациями и научными обществами. Кроме того, Дмитрий Чернышенко поделился с молодыми людьми воспоминаниями из своей студенческой жизни и рассказал — каково это быть вице-премьером.