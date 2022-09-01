Москва, , 12:13 — REGNUM Российский рынок труда сейчас испытывает напряжение в отношении многих специальностей — в том числе не могут чувствовать себя уверенно и IT-специалисты, которые заняты на обслуживании оборудования в офисах, а также на сервисе программного обеспечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Программист kirainet

«Это связано с тем, что в условиях оптимизации в первую очередь сокращение происходит в отношении обслуживающего персонала, — сказал Сафонов. — Кроме того, компании в неустойчивой экономической ситуации притормаживают развитие новых проектов, включая разработку программного обеспечения. Есть и третий фактор. Сказывается «взросление» рынка труда IT-специалистов. Это напоминает 1990-е годы. Тогда сначала был голод на финансовых специалистов, что привело к росту обучения и переобучения на новую специальность молодежи и появлению значительной массы соискателей рабочих мест в финансовом секторе».

Это, как отметил экономист, позволило работодателям уже избирательно подходить к отбору работников.

«Сейчас происходит то же самое. Компаниям требуются не просто специалисты, а специалисты с опытом работы, — сказал Сафонов. — И такая ситуация будет развиваться и дальше. Пока об огромном спросе на программистов говорить рановато. Только переход к уверенному росту и развитию новых проектов в области импортозамещения позволит повысить спрос на IT-специалистов».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным HeadHunter, российские IT-специалисты стали чувствовать себя более уязвимыми на рынке труда.