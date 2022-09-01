Тбилиси, , 12:12 — REGNUM В районе Диди Дигоми в Тбилиси 1 сентября произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

По данным журналистов, от взрыва пострадали три человека, в том числе мать с годовалым ребёнком, приехавшие в Грузию из Нигерии, а также мужчина, находившийся в соседнем доме.

Сообщается, что состояние женщины и ребёнка тяжёлое. Семья снимала квартиру. По предварительной информации, взрыв произошёл из-за утечки природного газа из водонагревателя.

На месте работают сотрудники полиции и представители газовой компании. Официальных данных от властей пока нет.