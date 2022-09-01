Стокгольм, , 12:13 — REGNUM 1 сентября партсекретарь Умеренных Гуннар Стрёммер и официальный представитель партии по климатической политике Джессика Розенкранц провели совместную пресс-конференцию, чтобы представить свою программу в области энергетики и климата в преддверии выборов в риксдаг Швеции. О подробностях написала газета Aftonbladet.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Среди прочего речь зашла об электрификации транспортного сектора Швеции и увеличения доступности экологически чистого топлива.

«Некоторые из центральных реформ, предложенных правительством, являются дорогостоящими и, по мнению экспертов, приносят мало пользы для климата», — заявила Розенкранц, раскритиковав налог на перелеты в 40 долларов и систему бонусных баллов.

«Расширение производства электроэнергии идет слишком медленно, компании, которые хотят перемен, попадают в длительные согласовательные процессы. В этом вопросе ситуация развивается не в том направлении», — добавила она.