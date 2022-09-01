Москва, 1 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В период со 2 по 11 сентября в Москве на территории ВДНХ состоится международный фестиваль экстремальных видов спорта. Об этом 1 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

В рамках него запланированы показательные выступления и соревнования среди профессионалов и любителей, которые продемонстрируют свое мастерство, катаясь на самокатах, роликах и скейтбордах.

«В состязаниях примут участие около 6 тыс. спортсменов из 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк с трибунами, который смонтировали перед павильоном №57 на Главной аллее ВДНХ. Неподалеку откроют маркет с молодежной одеждой и аксессуарами. Там же пройдут тематические мастер-классы и конкурсы», — сказала Сергунина.