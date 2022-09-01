Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге циклон «Орнелла» принёс большое количество осадков, составивших более трети от нормы месяца. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Водоканал».

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наибольшее количество осадков выпало в Кронштадтском районе, 27,17 мм. На втором месте Петродворцовый район с показателем в 22,41 мм. Третью строчку делят между собой Курортный, Приморский и Пушкинский районы, там выпало от 17 до 20 мм осадков.

При этом с 30 августа городская система водоотведения приняла почти семь миллионов кубометров воды. В среднем в сухую погоду в систему поступает 1,6 млн кубометров.

Для устранения скопления воды на дорогах дежурят 68 бригад «Водоканала». Ожидать конца дождей стоит к вечеру 1 сентября. Их интенсивность будет снижаться, а к ночи дождь и вовсе прекратится.

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