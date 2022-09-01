Москва, , 12:12 — REGNUM Финляндия боится ответных шагов России, уверен научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 1 сентября политолог прокомментировал заявление председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо об успехах России в специальной военной операции.

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Долго думали и, наконец, сообразили. Финляндия должна понимать, что после их заявлений отношения с Россией уже не будут прежними. Ситуация усугубится, станет более накалённой и милитаризированной. Финны опасаются ответных шагов России на заявления и действия как руководства Финляндии, так и отдельных мэров городов, которые призывали разместить у них базы НАТО и к тому, чтобы отношения с Россией были переведены на военные рельсы», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что Юсси Халла-ахо в беседе с представителем телекомпании YLE заявил, что победа России в спецоперации по защите Донбасса может нанести непоправимый урон по имиджу коллективного Запада. По его мнению, успехи России в спецоперации ясно покажут всему миру, что Москва в одиночку может взять верх над всем коллективным Западом, принимающим активное участие в конфликте на стороне киевского режима.

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