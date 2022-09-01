Москва, , 12:08 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики, сообщается на сайте Кремля.

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Президент РФ подчеркнул, что наращивание взаимовыгодных двусторонних связей отвечает интересам народов России и Узбекистана и идёт в русле упрочения безопасности в Центральноазиатском регионе.

«Узбекистан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — отметил Путин и пожелал населению республики благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Ташкент динамично развивают свои отношения в духе стратегического партнёрства и союзничества.

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