Путин поздравил Узбекистан с Днём независимости
Москва, 1 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ подчеркнул, что наращивание взаимовыгодных двусторонних связей отвечает интересам народов России и Узбекистана и идёт в русле упрочения безопасности в Центральноазиатском регионе.
«Узбекистан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — отметил Путин и пожелал населению республики благополучия.
Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Ташкент динамично развивают свои отношения в духе стратегического партнёрства и союзничества.
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