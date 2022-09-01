* талибами — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 1 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат произошло вооружённое столкновение между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и неизвестными боевиками. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, это случилось в районе «Спинади» недалеко от центра города Герата.

На видео, которые попали в распоряжение газеты «8 Собх», видны тела как минимум четырёх человек, погибших в ходе боя с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местный представитель радикалов в Герате подтвердил эту новость и сообщил, что несколько «хариджитов», обстрелявших колонну талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были убиты после часового боя.