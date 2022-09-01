Донецк, , 12:11 — REGNUM Киевский и Куйбышевский районы Донецка обстреляны подразделениями ВСУ. Об этом сообщает 1 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

В 11:55 с позиций в Орловке по Киевскому и Куйбышевскому районам выпущены семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обстрелов оказались обесточены три донецкие шахты, под землёй застрял 41 рабочий. Четверых подняли на поверхность.

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