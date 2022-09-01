Донецк, 1 сентября 2022, 12:11 — REGNUM Киевский и Куйбышевский районы Донецка обстреляны подразделениями ВСУ. Об этом сообщает 1 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов © ИА REGNUM

В 11:55 с позиций в Орловке по Киевскому и Куйбышевскому районам выпущены семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обстрелов оказались обесточены три донецкие шахты, под землёй застрял 41 рабочий. Четверых подняли на поверхность.

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