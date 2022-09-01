Стокгольм, , 12:10 — REGNUM Один из возможных сценариев состоит в том, что правая правительственная альтернатива под руководством лидера оппозиции Ульфа Кристерссона победит на выборах в Швеции через 10 дней, а Шведские демократы станут крупнейшей партией в правом блоке. Однако лидеру Шведских демократов Йимми Окессону премьер-министром не быть, да и вряд ли кто-то его будет называть лидером оппозиции. Об этом в ночь на 31 августа на телеканале SVT рассказал политолог Йонас Хиннфорс.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

«До сих пор другие партии в блоке Кристерссона говорили, что не хотят принимать Шведских демократов даже в правительство. Маловероятно, что Шведских демократов готовы рассматривать как партию, от которой был избран премьер-министр», — отметил Хиннфорс.

Напомним, что сейчас опросы ведущих СМИ Швеции, действительно, показывают, что Шведские демократы обогнали Умеренных, и возможный результат после выборов состоит в том, что они станут второй крупнейшей партией Швеции после сентябрьских выборов.

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