Чебоксары, , 12:06 — REGNUM Мышление на территории [б. УССР] удалось полностью изменить за три десятка лет за счёт «переписывания истории и искажения фактов, которые происходили в стране», в том числе в СССР. Это наглядно вскрывается в ходе проведения специальной военной операции России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 сентября при проведении открытого урока по истории России глава Чувашии Олег Николаев.

Скриншот трансляции открытого урока главы Чувашии Олега Николаева https://vk.com/

Руководитель республики во время общения со школьниками обратил внимание на ряд фактов, которые вскрываются во время проведения спецоперации России на территории б. УССР.

«Как раз там [на территории б. УССР] налицо, как примерно за 30 лет смогли сформировать мышление людей за счёт переписывания истории, искажения фактов, которые происходили в стране, нашей общей стране — в СССР, потому что [б. УССР] была частью этого большого государства. Хотя мы имеем общую историю, общие ценности, очень много исторических фактов, которые творили вместе, прожили вместе и победили разные сложности. Казалось, бы имея такую общую историческую фундаментальную основу, за 30 лет за счёт такого внешнего влияния смогли поменять полностью мышление детей и молодых людей, страны. Сейчас наша задача помочь этой территории [б. УССР] в восстановлении реальных, истинных фактов об истории», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии также привёл «небольшой пример», как переписывалась история:

«Возьмём общеизвестное произведение Льва Толстого «Война и мир». Мы его читаем, знаем героев, сюжет, историю. Что делают идеологи, которые переписывали историю [б. УССР]? Они берут ту же самую обложку, абсолютно идентичную, но дальше, внутри, совершенно другая история — история, которая ничего общего не имеет с произведением Льва Николаевича Толстого, там совершенно другие герои — те герои, которые у них сейчас там почитаются. И когда мы с ними начинаем, допустим, говорить о произведении «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, то соответственно мы подразумеваем одно, а они — совершенно другое. И это один из примеров, как переписывается история, как она используется для изменения мышления и отношения к жизни и как это может произойти за такой период — три десятка лет».

Обращаясь к старшеклассникам, Олег Николаев выразил уверенность в том, что вместе «мы сможем сделать всё, чтобы сохранить нашу историю, сберечь её, а самое главное — бережно передавать следующим поколениям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Олег Николаев подчеркнул значимость Дня Победы с «точки зрения эмоционального» состояния — «из-за всплеска нацизма и фашизма, который скопился на территории [б. УССР]». Он отметил, что «сегодняшнее поколение правнуков, внуков победителей проводит борьбу с фашизмом и нацизмом».

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