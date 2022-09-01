Чебоксары, 1 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Мышление на территории [б. УССР] удалось полностью изменить за три десятка лет за счёт «переписывания истории и искажения фактов, которые происходили в стране», в том числе в СССР. Это наглядно вскрывается в ходе проведения специальной военной операции России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 сентября при проведении открытого урока по истории России глава Чувашии Олег Николаев.

https://vk.com/ Скриншот трансляции открытого урока главы Чувашии Олега Николаева

Руководитель республики во время общения со школьниками обратил внимание на ряд фактов, которые вскрываются во время проведения спецоперации России на территории б. УССР.

«Как раз там [на территории б. УССР] налицо, как примерно за 30 лет смогли сформировать мышление людей за счёт переписывания истории, искажения фактов, которые происходили в стране, нашей общей стране — в СССР, потому что [б. УССР] была частью этого большого государства. Хотя мы имеем общую историю, общие ценности, очень много исторических фактов, которые творили вместе, прожили вместе и победили разные сложности. Казалось, бы имея такую общую историческую фундаментальную основу, за 30 лет за счёт такого внешнего влияния смогли поменять полностью мышление детей и молодых людей, страны. Сейчас наша задача помочь этой территории [б. УССР] в восстановлении реальных, истинных фактов об истории», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии также привёл «небольшой пример», как переписывалась история:

«Возьмём общеизвестное произведение Льва Толстого «Война и мир». Мы его читаем, знаем героев, сюжет, историю. Что делают идеологи, которые переписывали историю [б. УССР]? Они берут ту же самую обложку, абсолютно идентичную, но дальше, внутри, совершенно другая история — история, которая ничего общего не имеет с произведением Льва Николаевича Толстого, там совершенно другие герои — те герои, которые у них сейчас там почитаются. И когда мы с ними начинаем, допустим, говорить о произведении «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, то соответственно мы подразумеваем одно, а они — совершенно другое. И это один из примеров, как переписывается история, как она используется для изменения мышления и отношения к жизни и как это может произойти за такой период — три десятка лет».

Обращаясь к старшеклассникам, Олег Николаев выразил уверенность в том, что вместе «мы сможем сделать всё, чтобы сохранить нашу историю, сберечь её, а самое главное — бережно передавать следующим поколениям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Олег Николаев подчеркнул значимость Дня Победы с «точки зрения эмоционального» состояния — «из-за всплеска нацизма и фашизма, который скопился на территории [б. УССР]». Он отметил, что «сегодняшнее поколение правнуков, внуков победителей проводит борьбу с фашизмом и нацизмом».

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