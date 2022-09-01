Стокгольм, 1 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Камер-коллегия Швеции, похоже, тоже не сидит без дела во время предвыборной кампании в стране. В ведомстве объявили, что против Умеренных, Социал-демократов, Центристов, Христианских демократов и Шведских демократов возбуждено расследование после того, как журналисты рассказали о том, как партии были готовы обойти закон, чтобы не раскрывать имена крупных доноров. Об этом сообщил телеканал TV4.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Напомним, что именно журналисты TV4 «притворились» сторонниками перечисленных партий и попросили политиков сделать так, чтобы имена «доноров» остались неизвестными.

В Камер-коллегии Швеции уже заявили, что дела открыты в отношении всех пяти партий. Если их признают виновными в обходе закона, то платить будут уже политики. Такие платежи будут открытыми и публичными, а называться они будут «штрафом», как и прописано в законе.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся через 10 дней.