Москва, 1 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Председатель совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался после тяжёлой болезни. Об том 1 сентября сообщили в компании.

(сс) Neubie Лукойл

Подробностей трагедии и другие обстоятельства в заявлении не уточняются. Равилю Маганову было 67 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на источники рассказали о смерти Маганова. По их данным, топ-менеджер выпал из окна московской больницы, в которой проходил лечение.