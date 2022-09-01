В Липецке 1 сентября началось с ложного минирования школ
Липецк, 1 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Липецке утром 1 сентября поступили сообщения о минировании нескольких школ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
(сс) bssmadeit
С телефоном
Было принято решение об эвакуации школ. После того, как их проверят, ученики вернутся за парты. Родителей и учащихся просят сохранять спокойствие — подобные случаи телефонного терроризма были и раньше.
Перед праздничными линейками все школы были проверены полицейскими и кинологами. Кроме того, в преддверии нового учебного года усилили охрану образовательных учреждений, также к ним приблизили группы сотрудников ППС.