Липецк, 1 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Липецке утром 1 сентября поступили сообщения о минировании нескольких школ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

(сс) bssmadeit С телефоном

Было принято решение об эвакуации школ. После того, как их проверят, ученики вернутся за парты. Родителей и учащихся просят сохранять спокойствие — подобные случаи телефонного терроризма были и раньше.

Перед праздничными линейками все школы были проверены полицейскими и кинологами. Кроме того, в преддверии нового учебного года усилили охрану образовательных учреждений, также к ним приблизили группы сотрудников ППС.