Стокгольм, , 21:12 — REGNUM На всех выборах в Швеции с 2010 года Социал-демократы и Левые имели бы свое собственное большинство в риксдаге, если бы избирателями были бы только саамы. Об этом свидетельствуют исследования политологов из Миттуниверситета и Стокгольмского университета, о чем 1 сентября сообщил телеканал SVT.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Избиратели-саамы в большинстве своем предпочитают голосовать за левые партии, констатируют ученые в статье, которая вскоре будет опубликована в главном научном журнале Швеции Statsvetenskaplig tidskrift. На выборах 2018 года 39,4% избирателей-саамов проголосовали бы за Социал-демократов. А за Левых проголосовали бы 16,9%. Левые силы получили бы большинство и на выборах 2014 и 2010 годов.

Напомним, сейчас в Швеции существуют две правительственный альтернативы, который до 11 сентября (день голосования на выборах 2022 года) отделяет всего один голос: левая во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон и правая — во главе с лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном. Какая из них сформирует следующий кабинет министров Швеции, станет ясно через десять дней.

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