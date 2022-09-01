Нили, Афганистан, 1 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В результате двух нападений вооружённых кочевников на кишлаки Баргар, Абзаваре-Али и Дандаб в уезде Мирамор в Афганистане один убит местный житель и ранен талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

James Purschwitz Афганистан

Согласно источникам, кочевники застрелили жителя кишлака Баргар по имени Мохаммад после полудня 31 августа. Местные жители в ответ на это не позволили отарам овец кочевников пастись на их полях.

Собеседники сообщают, что кочевники также напали на кишлаки Абзаваре-Али и Дандаб в провинции Дайкунди.

Местный житель, не пожелавший назвать своё имя, рассказывает, что жители этих кишлаков отправились в район Дабкур для сбора урожая пшеницы, но были атакованы вооружёнными кочевниками. По его словам, люди укрылись от обстрела кочевников среди скал и посевов лугов.

Другой местный житель рассказывает, что ряд жителей и старейшин селений Абзаваре-Али и Дандаб отправились к кочевникам для решения проблемы. Но по ним открыли огонь, в результате чего был ранен местный талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Раджаб Ибрахими.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дайкунди ничего не сказали о нападении кочевников на жителей кишлаков уезда Мирамор.

Напомним, что с приходом к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилилась напряжённость между кочевниками и сельскими жителями. По словам местных жителей, кочевники в сговоре с командирами и местными чиновниками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под угрозой расправы принуждают их к переселению.