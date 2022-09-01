Тбилиси, 1 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Реальный рост ВВП Грузии в июне 2022 года в сравнении с показателями 2021 года вырос на 9,7%. Об этом 31 августа сообщает Национальная служба статистики (Грузстат).

Pixabay.com Рост ВВП

По предварительным данным ведомства, общий рост ВВП за семь месяцев 2022 года составил 10,3%. Значительный рост был в сфере услуг логистики, в добывающей промышленности, услуг связи и информации, в торговле. При этом снизились темпы развития рынка недвижимости.

В то же время индекс потребительских цен, на основании которого рассчитывают инфляцию, по данным Грузстата за июль, снизился в сравнении с июнем с 112,8 до 111,5. Объём экспорта вырос на 36,4%, импорта — на 34,8.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что правительство добилось «двузначного» роста экономики за счёт «верной» политики в отношении России. Рост основных экономических показателей зависит от грузино-российских отношений.